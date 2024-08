Gazzetta - L'agente di Chiesa lo ha proposto al Milan: ecco cosa frena i rossoneri

L'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina riferisce questa mattina che Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, lo ha proposto a diversi club, tra cui anche il Milan. I rossoneri, con lo spostamento di Christian Pulisic nel ruolo di trequartista, potrebbe decidere di prendere un nuovo attaccante esterno (cedendo Saelemaekers), ma per il giocatore in uscita dalla Juventus c'è l'ostacolo ingaggio.

Il club di via Aldo Rossi, come spiega la Rosea, è frenato dall’incrinare gli equilibri dello spogliatoio con un altro stipendio uguale a quello di Leao. Oltre al Milan, Chiesa è stato proposto anche alla Roma, al Napoli e alla Lazio, ma anche per loro il suo elevato ingaggio è un problema.