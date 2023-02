Gazzetta: "Leao o non Leao. E' rebus Milan"

MilanNews.it

"Leao o non Leao. E' rebus Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la trattativa tra il club rossonero e l'attaccante portoghese per il rinnovo è al momento in stallo. I dirigenti milanisti sono al lavoro per trovare un accordo il prima possibile per evitare di perderlo a zero nell'estate 2024. Tra gli ostacoli più complicati da superare c'è quello che riguarda la clausola rescissoria, con il giocatore che vorrebbe dimezzarla rispetto ai 150 milioni di euro attuali, mentre il Diavolo vorrebbe mantenerla invariata oppure toglierla del tutto.