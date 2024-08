Gazzetta - Lo United piomba su Fofana: dopo Zirkzee, vuole soffiare al Milan anche il francese

Dopo Joshua Zirkzee, il Manchester United potrebbe soffiare un altro giocatore al Milan: si stiamo parlando di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco da tempo nel mirino del Diavolo. Lo riferisce gazzetta.it che spiega che il club inglese ha manifestato il suo interesse al francese che ha ancora il Milan come prima scelta, ma non direbbe di no ai Red Devils.

I rossoneri sono in trattativa ormai da diverse settimane con il club monegasco che però è fermo sulla sua posizione e continua a chiedere una cifra importante nonostante il giocatore abbia il contratto in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025). Lo United non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, quindi il Milan è ancora in vantaggio, ma dovrà alzare presto la sua offerta se vuole assicurarsi Fofana (serve probabilmente un'offerta di base sui 23-25 milioni di euro, con o senza bonus, per sbloccare lo stallo).