A gennaio il Milan proverà a regalare a Pioli un rinforzo di qualità per la trequarti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome buono potrebbe essere Faivre. Dopo l'intesa sfiorata ad agosto, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sarebbero quindi pronti a tornare all'attacco per il giocatore di proprietà del Brest.