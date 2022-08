Gazzetta - Mercato Milan: in difesa scendono le quotazioni di N'Dicka, mentre salgono quelle di Diallo

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre a Tanganga del Tottenham, il Milan tiene d'occhio anche altre piste per rinforzare la difesa di Stefano Pioli: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, sono in discesa le quotazioni di N’Dicka, che potrebbe restare all'Eintracht Francoforte e poi svincolarsi a giugno 2023, mentre sono in rialzo quelle di Abdou Diallo del PSG.