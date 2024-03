Gazzetta - Mercato Milan tra attacco e difesa: i nomi nel mirino del Diavolo

Olivier Giroud e Simon Kjaer sono in scadenza di contratto e la loro permanenza al Milan è tutt'altro che sicura. In estate, i rossoneri faranno certamente un grande acquisto in attacco: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il prossimo 9 sarà un Under 25. I nomi più caldi sono sempre quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia.

Arriverà poi sicuramente un nuovo rinforzo anche in difesa. E in lista ci sono sempre i soliti Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham (quest'ultimo è in scadenza di contratto con gli inglesi e quindi a fine stagione si potrà muovere a costo zero).