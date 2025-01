Gazzetta - Milan ad un passo da Gimenez, Morata ha il via libera per la Turchia

Stando a quanto viene scritto su Gazzetta.it il Milan è ad un passo da Santiago Gimenez, visto che da via Aldo Rossi è arrivato il via libera per Alvaro Morata. Lo spagnolo, destinato al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto (circa 15 milioni bonus compresi), ha scelto di cambiare aria perché ha capito che non è un giocatore inamovibile per Conceiçao.

Nella giornata di ieri i dirigenti del Feyenoord non hanno ancora dato l'ok definitivo per il trasferimento del messicano, ma secondo la rosea una risposta positiva potrebbe essere arrivata in tarda serata, visto che l’ad Furlani ha lasciato la sede intorno alle 23.00. Nel caso in cui non ci fosse ancora la luce verde se ne riparlerà oggi: in Olanda hanno capito che i rossoneri vogliono El Bebote a tutti costi. La richiesta è scesa a quota trentacinque milioni, bonus compresi, e la distanza si è assottigliata.