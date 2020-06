Gazzetta - Milan alla ricerca del partner di Bennacer: sarà un centrocampista difensivo con spiccate doti atletiche

In vista della prossima stagione, il Milan ripartirà in mezzo al campo da Ismael Bennacer e ora è alla ricerca di un giocatore da affiancare proprio al regista algerino: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono un centrocampista difensivo con spiccate doti atletiche. I nomi più caldi sono quelli di Bakayoko e di Florentino Luis.