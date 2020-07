Gazzetta - Milan, Almstadt e Moncada nello staff di Rangnick

L'addio di Ralf Rangnick alla Red Bull è a un passo. Il via libera politico c'è già stato, adesso serve quello economico e, secondo La Gazzetta dello Sport, ballerebbero appena un paio di milioni: c'è fiducia per una conclusione positiva per il Milan a stretto giro di posta. La Rosea spiega che Rangnick ha ottenuto l'ok per portare nel suo staff Almstadt, Moncada e poi non più di 8 collaboratori.