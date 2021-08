Gazzetta - Milan, avanti tutta per Florenzi. Il piano B è Dest del Barcellona

Il Milan è al lavoro per chiudere il prima possibile l'arrivo in rossonero di Alessandro Florenzi, ma tiene comunque aperte altre piste nel caso in cui l'affare con la Roma non dovesse andare in porto: secondo gazzetta.it, il piano B del club di via Aldo Rossi è Sergiño Dest, che il Barcellona, che ha bisogno di abbassare il monte ingaggio, sarebbe disponibile a cedere in prestito. La prima scelta del Diavolo resta però Florenzi.