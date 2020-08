Dopo aver trovato l'accordo con Tiemoué Bakayoko, il quale è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in rossonero, il Milan dovrà parlare ora con il Chelsea e raggiungere un'intesa anche con il club inglese: i Blues, per non rimetterci, dovranno incassare almeno 15 milioni di euro, ma è probabile che ne chiedano almeno 20 per lasciar partire il centrocampista francese.