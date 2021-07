Gazzetta - Milan-Ballo Touré, nuovi appuntamenti tra oggi e domani con il Monaco: si può chiudere in tempi brevi

Il Milan ha trovato il suo vice Theo Hernandez a sinistra e punta a chiudere l'operazione piuttosto in fretta: i rossoneri hanno infatti messo gli occhi su Fodé Ballo-Touré, terzino del Monaco con cui sono in programma nuovi appuntamenti tra oggi e domani. Sono ore decisive, l'affare potrebbe chiudersi in tempi piuttosto brevi.