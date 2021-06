Gazzetta - Milan-Brescia, si tratta per Tonali: Cellino chiede 15 mln per il riscatto, i rossoneri non vanno oltre i 10

In merito alla trattativa tra Milan e Brescia per Sandro Tonali, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che Cellino ha già concesso uno sconto sui bonus, che sono scesi da 10 a 5 milioni di euro, mentre non intende fare passi indietro sul riscatto vero e proprio: il club bresciano chiede 15 milioni, il Diavolo non va oltre i 10. PEr colmare questa differenza, i rossoneri potrebbero dover inserire un'altra contropartita tecnica oltre a Giacomo Olzer, come per esempio Lorenzo Colombo che piace parecchio alle Rondinelle.