Gazzetta - Milan, contatti last-minute con gli Spurs per Ndombele ed Alli

Il Milan farà dei tentativi last-minute per portare sotto la Madonnina due giocatori del Tottenham, Ndombele ed Alli. Infatti, come riportato da Carlo Laudisa per la Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe avviato dei contatti con quella londinese. Ovviamente la formula su cui punta il club di via Aldo Rossi è quella del prestito.