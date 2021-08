Gazzetta - Milan, Corona ai margini del Porto: ma l'affare è complicato

C'è una distanza netta tra Milan e Porto per Jesus Corona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i portoghesi, da sempre poco inclini a concedere sconti, restano ancora fermi sulle proprie posizioni. Qualcosa potrebbe certamente convincerli a cedere in extremis, per questo la permanenza in Portogallo del messicano è ancora in discussione, ma il Milan non è l’unico club sulle tracce del giocatore.