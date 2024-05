Gazzetta - Milan, David non è passato di moda. E se dovesse arrivare Fonseca in panchina...

Per l'attacco del Milan della prossima stagione, nelle ultime settimane si fanno soprattutto i nomi di Zirkzee, Sesko e Guirassy. Ma attenzione sempre anche al profilo di Jonathan David, centravanti del Lille autore di 26 gol in questa stagione contando tutte le competizioni. In particolare il suo nome potrebbe tornare caldissimo nel caso in cui Paulo Fonseca, suo attuale allenatore nella squadra francese, dovesse essere scelto dal Diavolo come tecnico. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri stagionali di David con il Lille:

PRESENZE LIGUE 1: 34

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 8

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE QUALIFICAZIONI CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 47

MINUTI IN CAMPO: 3613'

GOL: 26

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 0