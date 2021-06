Gazzetta - Milan e Barça trattano per Firpo: si discute della cifra d’acquisto da inserire nel diritto di riscatto

Il Milan è in trattativa con il Barcellona per Junior Firpo, terzino sinistro che i rossoneri vorrebbero prendere come alternativa a Theo Hernandez: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina, le due società starebbero discutendo della cifra d’acquisto da inserire nel diritto di riscatto che il Diavolo non vorrebbe superiore ai 15 milioni di euro.