Gazzetta - Milan in pole per Ouédraogo: ha una clausola da 12 milioni. Per lui garantisce Moncada

Il Milan guarda come sempre al mercato dei giovani e tra i profili che vengono osservati con maggiore attenzione c'è anche quello di Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 che piace anche a Lipsia, Bayern Monano, Arsenal, Inter e Juventus. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono in pole sulla concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni.

Ouédraogo ha un contratto con i tedeschi fino al 2027, ma è presente una clausola rescissoria piuttosto abbordabile da 12 milioni di euro. Per lui garantisce Geoffrey Moncada, che lo segue da un paio di anni e che si sta muovendo con grande attenzione per provare a portarlo a Milanello. In uscita a gennaio c'è Rade Krunic, chissà che se il bosniaco libererà una casella lì in mezzo...