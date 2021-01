Gazzetta: "Milan, incontro per il rinnovo di Calhanoglu. In arrivo la fumata bianca"

La Gazzetta dello Sport stamani tesse le lodi di Calhanoglu, che è decisivo e gioca bene a porte chiuse. Se le porte fossero aperte, probabilmente pioverebbero soltanto applausi e affetto. Il suo procuratore è a Milano per un rinnovo di contratto che annunciava spinoso mesi fa, mentre adesso tutto sembra un po' più semplice. Oggi il suo agente si incontrerà ancora una volta coi dirigenti dell'area tecnica del Milan, ci sarà da discutere ma il matrimonio pare destinato a continuare in modo felice. Perché Calhanoglu non è più il giocatore che tutti gli allenatori facevano giocare, e non capiva perché...