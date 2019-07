Gazzetta - Milan, intesa totale con Bennacer: contratto da 1.5 milioni

Tutti i dettagli sono ormai sistemati: Bennacer diventerà presto un giocatore del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la firma sul nuovo contratto avverrà non appena il giocatore si sarà liberato dagli impegni in Coppa d’Africa. L’algerino avrà un contratto quinquennale da un milione e mezzo a stagione, mentre il suo agente riceverà una commissione in linea con le cifre dell’affare. La chiamata di ieri è stata risolutiva, l’intesa è totale. Come detto, l’affare sarà annunciato solo quando Bennacer rientrerà in Italia.