Gazzetta - Milan, l'eventuale arrivo di Pessina non è legato al futuro di Calhanoglu

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'eventuale ritorno in rossonero di Matteo Pessina non è legato al futuro di Hakan Calhanoglu, il quale non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno: il club di via Aldo Rossi deve infatti alzare il livello della rosa e quindi l'arrivo del giovane centrocampista dell'Atalanta non dipenderebbe dall'esito della trattativa per il prolungamento del trequartista turco.