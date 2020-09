Gazzetta - Milan-Lione: per Paquetà intesa trovata a 20 mln più una percentuale su un'eventuale rivendita

Secondo gazzetta.it, Milan e Lione hanno trovato l'intesa per la cessione di Lucas Paquetà ai francesi: 20 milioni di euro più una percentuale su un'eventuale rivendita. Il brasiliano si trasferirà in Francia a titolo definitivo, anche se bisogna ancora capire se il club di via Aldo Rossi incasserà subito quei soldi o se si farà un prestito con obbligo di riscatto.