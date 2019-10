Gazzetta - Milan-Modric, lo scenario è cambiato ma il croato non rientra nei piani di Gazidis

Dopo il no estivo, Luka Modric potrebbe tornare nel mirino del Milan ora che il croato è sempre meno centrale nei pensieri di Florentino Perez e nei piani di Zidane: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che un ritorno di fiamma del club rossonero potrebbe non lasciare indifferente il centrocampista, ma su questo versante bisognerà fare i conti con le linee guida dell'ad milanista, Ivan Gazidis, che non lasciano spazio agli over 30.