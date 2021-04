Gazzetta - Milan, niente rinnovo per Antonio Donnarumma: il fratello di Gigio è in uscita

In queste settimane, in casa rossonera il tema principale è il rinnovo di Gigio Donnarumma, mentre non si è mai parlato del possibile prolungamento di contratto di suo fratello Antonio, anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attuale terzo portiere milanista è dunque in uscita.