Gazzetta - Milan, Paquetà o l'Europa le chiavi per arrivare a Milenkovic

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milenkovic resta in pole, ma ci sarà da lavorare per ridurre la distanza con la Fiorentina (al momento ballano almeno 10 milioni). La cessione di Paquetà, conteso da Lione e Valencia, porterebbe liquidità nelle casse di via Aldo Rossi, così come l’accesso alla fase a gironi di Europa League, che garantirebbe un tesoretto di circa 15 milioni.