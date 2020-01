Gazzetta - Milan, per Politano il prestito non basta

La notizia della serata è l'interesse concreto del Milan per Matteo Politano, attaccante esterno di proprietà dell'Inter. Sul proprio sito internet la "Gazzetta dello Sport" riporta però che non sarà facile per i rossoneri affondare il colpo: l'Inter ha investito 27 milioni per prelevarlo dal Sassuolo nell'estate del 2018 e quindi non si priverà facilmente dell'ex neroverde. Da escludere quindi l'ipotesi di un'operazione in prestito.