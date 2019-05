Gazzetta - Milan, piace Orsolini: situazione fra riscatto e controriscatto con Bologna e Juve

In attesa di conoscere come finirà la stagione, fra Champions ed Europa League, il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca dei giusti profili per ringiovanire ulteriormente la rosa. Ecco perché i rossoneri non smettono di seguire Orsolini, esterno del Bologna messosi in luce in questo campionato. Secondo la versione online de La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di Casa Milan aspettano di capire gli sviluppi della situazione contrattuale del ragazzo per muoversi di conseguenza: il giocatore, attualmente al Bologna in prestito oneroso, può essere riscatto dagli emiliani per 14 milioni, ma la Juventus può a sua volta esercitare un controriscatto aggiungendo ulteriori sei milioni. A questo punto potrebbero aprirsi due scenari: una stagione in rotazione offensiva nei bianconeri o, molto più probabile, un'immediata cessione fra 25-30. Il Diavolo osserva interessato, scrive la Rosea.