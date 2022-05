Gazzetta: "Milan, quale futuro per Ibrahimovic? Per ora nessuna certezza"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic contro l'Atalanta non si è mai alzato dalla panchina del Milan per andarsi a scaldare e così il suo saluto a San Siro non si è consumato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il fatto che ancora non sia arrivato per lui il momento dell'addio è un'ipotesi verosimile, ma lo è anche quella contraria: tutto si saprà a campionato finito, quando lo svedese incontrerà la dirigenza per definire il futuro. Tutti però assicurano che il ginocchio dolorante non c'entri con il mancato ingresso, che anche qualora oggi dovesse cominciare il lavoro da solo sarebbe solo una routine che non lo metterebbe a rischio per la gara contro il Sassuolo. I fastidi fisici restano, ma per risolverli l'ipotesi più probabile sembra la terapia conservativa.