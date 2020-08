Gazzetta - Milan, se Paquetà dovesse partire spunta l'idea Oscar Rodriguez del Real Madrid

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Lucas Paquetà, il Milan starebbe pensando di sostituirlo con Oscar Rodriguez, 22enne centrocampista offensivo del Real Madrid che ha giocato le ultime due stagioni in prestito al Leganes. Per il momento, da parte del club rossonero c'è stato solo un sondaggio, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa nascere una vera e propria trattativa con gli spagnoli.