Gazzetta - Milan, sempre viva la pista Groeneveld

Il piano B del Milan per l’attacco è Arnaut Groeneveld, esterno del Bruges e della Nazionale olandese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per valore di mercato (circa 10 milioni) è abbordabile ma andrebbe aspettato: da ottobre scorso, infatti, il giocatore è fermo per un problema alla caviglia, in via di risoluzione. Una volta guarito sarebbe un buon investimento anche per il futuro. Sulle sue tracce ci sono anche alcune squadre della Premier League