La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Milan e Siviglia per il trasferimento in Spagna di Suso. C’è la volontà di vendere - da una parte - e acquistare - dall’altra - ma le cifre non combacino. I rossoneri chiedono un riscatto tra diciotto mesi a 25 milioni, mentre gli andalusi sono fermi a 18. Un’intesa, alla fine, verrà probabilmente trovata.