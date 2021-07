Gazzetta - Milan, sondaggio del Torino per Mattia Caldara

Dopo il Venezia, anche il Torino ha messo gli occhi su Mattia Caldara: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri i granata hanno fatto un sondaggio per il difensore del Milan rientrato questa estate dal prestito all'Atalanta. Dal club di via Aldo Rossi sarebbe arrivata un'apertura al dialogo per Caldara.