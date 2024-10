Gazzetta - Milan su Skov Olsen e Frendrup: le valutazioni dei due danesi

vedi letture

In vista del prossimo mercato di gennaio, il Milan sta valutando un paio di idee per rinforzare la sua rosa: si tratta di Andreas Skov Olsen e Morten Frendrup. Il primo è un attaccante esterno classe 1999 che milita nel Bruges (prossimo avversario del Diavolo in Champions League), ma conosce bene la Serie A perchè in passato ha vestito la maglia del Bologna. Il secondo è invece un centrocampista classe 2001 che gioca nel Genoa e rappresenterebbe un'interessante alternativa a Fofana in mezzo al campo.

I due danesi hanno una valutazione simile: quella di Skov Olsen si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro, mentre quella di Frendrup è tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per ora si tratta comunque solo di due idee di mercato, non c'è al momento nessuna trattativa concreta.