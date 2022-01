Gazzetta - Milan, tentativo per anticipare l'arrivo di Adli ma il Bordeaux fa muro

Il Milan sta valutando con attenzione la possibilità di anticipare di sei mesi l'arrivo a Milanello di Yacine Adli, centrocampista preso in estate e lasciato per un anno in prestito al Bordeaux. Il club francese, che sta lottando per la salvezza, non sembra però intenzionato a lasciarlo partire sei mesi prima e quindi fa muro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.