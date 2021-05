Gazzetta - Milan, torna di moda Ünder. La Roma chiede almeno 15 milioni

Dopo gli ammiccamenti tra la scorsa estate e l'ultima sessione di calciomercato invernale, si stanno riaccendendo in queste ore le voci di un interesse del Milan per Cengiz Ünder. L'esterno turco classe 1997, in prestito al Leicester nella stagione in corso, tornerà alla Roma a giugno con prospettive di una cessione immediata se arrivasse l'offerta giusta e se Mourinho dovesse avallare il suo addio.

Alla finestra, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il Milan, allettato da alcuni dati in linea con il progetto rossonero: 23 anni, stipendio accettbile di 2,5 milioni a stagione, caratteristiche tecniche che potrebbero sostituire quelle di eventuali partenti come Samu Castillejo o Brahim Diaz, nel caso in cui non si dovesse rinnovare il prestito con il Real Madrid.. Da quanto filtra dall'ambiente Roma, 15 milioni di euro potrebbero essere la base su cui intavolare la trattativa.