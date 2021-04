Gazzetta - Milan, Vlahovic operazione costosa: servono 40 milioni

La valutazione di Scamacca è piuttosto alta (si parla di 30 milioni), ma l'operazione Vlahovic sarebbe ancora più costosa. Il centravanti serbo non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina (in scadenza nel 2023), ma Commisso non lo lascerà partire facilmente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si parte di una richiesta di 40 milioni di euro, ma i tanti gol segnati da Dusan stanno facendo lievitare il prezzo. Pioli lo stima: sarebbe un investimento importante e molto dipende dal ritorno in Champions.