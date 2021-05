Gazzetta - Milan, Vlahovic primo obiettivo per l'attacco ma Commisso frena

Dusan Vlahovic, non è un mistero, è da tempo il primo obiettivo del Milan per l'attacco del prossimo anno. Ma non sarà facile per i rossoneri assicurarsi le prestazione del centravanti serbo, sopratutto dopo le parole di ieri del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Il nostro desiderio è tenerlo e accontentarlo. Negli ultimi 2-3 mesi ci sono stati incontri, nelle ultime due settimane no. Finiamo la stagione poi daremo una risposta su cosa fare. Ripeto, l’intenzione è di tenerlo" le parole nel numero uno viola riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.