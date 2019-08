Fine del sogno. Le parole di Boban in merito alla questione Modric non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Ma il Real Madrid di questo periodo - scrive La Gazzetta dello Sport - resta una creatura più complicata del solito e la speranza è dura a morire. Improbabile pensare a un Modric in rossonero a settembre, ma per la prossima stagione, chissà.