Gazzetta - Rinnovo Kessie: il Milan non vuole superare i 6 milioni netti

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, il quale vuole un nuovo contratto da top player. Il Milan, nelle scorse settimane, ha presentato un'offerta importante al centrocampista ivoriano e non sembra intenzionato ad andare oltre ai 6 milioni di euro netti annui già messi sul piatto sia per i limiti imposti dal fondo Elliott, sia per la situazione generale del calcio europeo dopo la pandemia. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.