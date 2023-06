Gazzetta: "Rivoluzione Milan. Pioli chiede rinforzi: necessaria una punta. Kamada sì in 7 giorni, ora Loftus-Cheek"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Rivoluzione Milan. Pioli chiede rinforzi: necessaria una punta. Kamada sì in 7 giorni, ora Loftus-Cheek": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alle prossime mosse dei rossoneri sul mercato.

L'obiettivo è arrivare alla firma con Kamada entro la metà della prossima settimana, vale a dire prima che il giocatore parte per gli impegni con il Giappone. Per il centrocampo, ora il Diavolo è in pressing su Loftus-Cheek, che è in uscita dal Chelsea. Ma servirà un innesto importante anche in attacco, dove a Giroud serve un'alternativa all'altezza: il primo nome della lista è Openda del Lens, ma sotto osservazione ci sono anche altri profili come Morata, Scamacca e soprattutto Arnautovic, il quale è il centravanti per cui Maldini e Massara si sono mossi di più finora.