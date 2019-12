Gazzetta - Rodriguez, Kessie e magari Suso: sono questi i giocatori che potrebbero essere sacrificati per fare cassa

Per quanto riguarda il mercato di gennaio del Milan, La Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che le disponibilità per la campagna acquisti invernali sono legate alla cessioni, ma per ora su questo fronte non ci sono novità. I giocatori che potrebbero essere sacrificati per fare cassa e finanziare qualche colpo in entrata sono Ricardo Rodriguez, Kessie e magari Suso.