Gazzetta - Todibo-Milan, cifre e riscatto i nodi dell’affare

Milan e Barcellona hanno impostato le basi della trattativa per Todibo, ma ci sono ancora dei dettagli da sistemare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non vogliono il prestito secco, ma allo stesso tempo il Barça non intende perdere il controllo del giocatore. La soluzione potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto (milanista) e controriscatto (blaugrana). Ma a quali cifre? Il Milan accetterebbe di acquistare Todibo per 20 milioni, ma vorrebbe che venisse fissata una somma ben più alta per l’eventuale riacquisto da parte del Barcellona, che invece gradirebbe un prezzo più accessibile.