Il Milan sta pensando seriamente a Nikola Vlasic. Secondo i media russi, la richiesta del Cska Mosca è di 30 milioni di euro, un prezzo fuori dal budget rossonero. In via Aldo Rossi, semmai, punterebbero a un'altra operazione in prestito. Motivo per cui - scrive La Gazzetta dello Sport - non si può parlare di una trattativa in corso.