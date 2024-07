Gazzetta: "Yazici, occasione rossonera. Dentro o fuori per Emerson"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Yazici, occasione rossonera. Dentro o fuori per Emerson". La prima offerta del Milan per il terzino del Tottenham da 10 milioni di euro circa è stata rispedita al mittente perchè gli inglesi ne chiedono il doppio. La trattativa va avanti, ma c'è molta strada da fare per arrivare ad un'intesa.

Yosuf Yazici, centrocampista offensivo attualmente svincolato dopo che il suo contratto con il Lille è scaduto il 30 giugno, potrebbe invece diventare un'occasione di mercato per il Diavolo. Su di lui c'è anche il Fenerbahçe, ma a Milanello ritroverebbe Paulo Fonseca, con cui ha lavorato in questa stagione. In via Aldo Rossi stanno riflettendo su questa opportunità a zero.