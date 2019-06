Stando a quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, Milan e Crotone sono vicinissimi a chiudere il trasferimento di Gabriele Bellodi. Il difensore classe 2000, lo scorso anno in prestito all'Olbia, si trasferirà in Calabria in prestito dopo aver rinnovato con i rossoneri. Attesa nelle prossime ore la fumata bianca con l'agente atteso a Casa Milan per le firme.