GDM - Milan, Porto e Besiktas interessate a Diego Laxalt

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com su Diego Laxalt, terzino del Milan in prestito al Celtic, ci sono Porto e Besiktas. L'uruguaiano non rimarrà in Scozia dopo l'esperienza a Glasgow e rientrerà alla base dopo un anno in prestito: non dovrebbe rimanere a Milano a lungo, visto che non rientra nei piani dei rossoneri. Nei prossimi giorni Besiktas e Porto, dopo aver sondato il terreno per capire i costi, presenteranno un'offerta al Milan e al giocatore.