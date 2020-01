Colpi in entrata e non solo: gennaio è anche mese di saldi e svendite. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan, pur di cedere Suso, è pronto a scontare il valore della clausola rescissoria da 40 milioni. Lo spagnolo resta sul mercato, con il club rossonero che aspetta proposte interessanti.