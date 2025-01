Genoa su Hugo Cuenca del Milan: i dettagli dell'offerta

Il Genoa ci sta provando per Hugo Cuenca, classe 2005 del Milan che quest'anno ha giocato con il Milan Futuro in Serie C. Lo riporta gianlucadimarzio.com, aggiungendo che il paraguaiano al momento, in scadenza a giugno, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con i rossoneri.

Il grifone vorrebbe prenderlo già in questa sessione di mercato a zero, lasciando al Milan una percentuale importante sulla futura rivendita.