Giroud-LAFC, ci siamo. Dalla Francia: accordo totale. Non parteciperà a Parigi 2024

L'addio di Olivier Giroud al Milan è praticamente certo, la destinazione pure. Secondo quanto informano i colleghi di RMC Sport è stato trovato l'accordo totale fra il centravanti e il LAFC. Il numero 9 del Milan firmerà un contratto annuale, più opzione sul secondo. Raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nel mese d'agosto, pertanto non parteciperà ai Giochi Olimpici che, ricordiamo, si terranno a Parigi dal 24 luglio al 9 agosto.

37 anni, Giroud contro l'Inter ha giocato la sua 127ª partita con la maglia del Milan. Lascia i rossoneri dopo tre stagioni e 47 reti all'attivo. Ha contribuito in modo decisivo alla conquista del 19° scudetto del Milan. In queste cinque partite restanti avrà la possibilità di chiudere col record personale di reti in una stagione in rossonero. Attualmente sono 15 fra campionato e coppe, tre marcature in meno rispetto alla passata stagione.