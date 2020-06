Goal - Thiago Silva, preferenza per la Premier League: Everton, Tottenham e Wolverhampton alla finestra

Tra gli svincolati di lusso nella prossima sessione di mercato, senza dubbio, figura il nome di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, è ambito da diverse società tra cui il Milan. Secondo quanto riporta l'edizione brasiliana di Goal.com, il difensore ex Milan avrebbe espresso la preferenza di giocare in Premier League. Sul giocatore, in particolare, ci sarebbe l'interesse di Tottenham, Everton e Wolverhampton.